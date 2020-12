FC Barcelone : Messi vise une dernière prouesse avant un départ, Zidane conforté au Real Madrid !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

SPORT : « Clin d’œil de Neymar »



SPORT revient sur le clin d’œil de Neymar à Lionel Messi, soufflé depuis le PSG mercredi soir. « La situation financière dramatique du FC Barcelone fait que ce sera plus facile à Lionel Messi de signer à Paris que Neymar revienne au Barça pour environ 100 millions d’euros », résume le journal catalan. Ce dernier ajoute que Messi pourrait égaler demain contre Cadix le record de 643 buts inscrits par Pelé avant son départ.

MUNDO DEPORTIVO : « Opération Neymar »



Mundo Deportivo estime que l’opération Neymar est compliquée mais pas si farfelue au FC Barcelone. Tout semble en réalité dépendre de la position des futurs dirigeants sur le sujet. MD assure par ailleurs que l’attaquant brésilien prolongera au PSG uniquement si Messi y signe.

AS : « Héros devant l’adversité »

AS se détache des rumeurs du mercato et fait sa Une du jour avec Rafael Nadal et Iker Casillas pour une remise de prix. Un sondage publié sur le site du quotidien madrilène montre que les socios veulent voir rester Zinédine Zidane (55%), devant Mauricio Pochettino (33% ) et Raul (12%).

MARCA : « 100 raisons pour prolonger Ramos »

Inquiet de la tournure que prennent les événements autour de la prolongation de Sergio Ramos, les dirigeants du Real Madrid voient « 100 raisons » pour le fidéliser pendant deux ans encore. Florentino Pérez sera-t-il sensible à cet appel du pied très orienté ?