FC Barcelone - Mercato : on en sait plus sur Fati, Morata relancé, Messi et Ramos (PSG) grillés !

MUNDO DEPORTIVO: « Dîner entre amis »

Mundo Deportivo confirme que Lionel Messi était bel et bien présent hier soir à Barcelone afin de dîner avec ses amis pour célébrer les 42 ans de Xavi. Ansu Fati préfère éviter l’opération après sa blessure au biceps fémoral. Une réunion a eu lieu hier entre les deux parties : le club catalan l’encourage à passer sur le billard, ce qui pourrait le rendre indisponible entre 4 et 6 mois.

AS : « Opération Sans Mamès »

Le choc de Coupe du Roi contre l’Athletic Bilbao le 3 février occupe déjà l’esprit d’As, qui laisse entendre que le Real Madrid pourrait affréter un jet privé pour rapatrier Rodrygo, Vinicius Junior, Casemiro et Eder Militao du Brésil après la mini-trêve internationale ! La présence de Karim Benzema, blessé à la cuisse gauche, n’est pas non plus écartée.

SPORT : « Une semaine pour deux recrues »

Alors que le dossier Tagliafico semble en bonne voie entre l’Ajax Amsterdam et le FC Barcelone, la possible arrivée de Dusan Vlahovic à la Juventus Turin cet hiver risque de débloquer la signature d’Alvaro Morata en Catalogne ! José Alvarez précise que le Barça doit encore dégraisser avant de l’espérer.

Marca : « Ramos monte en puissance »

Marca s’inquiète de voir Sergio Ramos (35 ans) monter en puissance à trois semaines d’affronter le Real Madrid dans les rangs du PSG. Le premier but inscrit par le défenseur central espagnol en L1 contre le Stade de Reims a fait donner l’alerte au quotidien madrilène.