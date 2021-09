FC Barcelone : Pogba, Haaland, Olmo... le Mercato avance fort, le clan Messi toujours influent ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Mundo Deportivo semble convaincu que le FC Barcelone travaille à un recrutement d’envergure en 2022 : « Après avoir ajusté ses finances, le Barça voit grand pour la saison prochaine. » Trois dossiers sont évoqués : l’objectif Dani Olmo, le rêve Erling Haaland et l’option Paul Pogba.

SPORT rebondit sur le thème d’un FC Barcelone fort en 2022 et affirme qu’il a inséré une clause dans le contrat d’Ansu Fati (18 ans). Celle-ci fait état d’un chèque de 55 000 euros versés au jeune attaquant espagnol pour être certain de le voir prolonger au-delà de 2022 selon des termes à définir mais qui seraient favorables au club catalan. C’est Rodrigo Messi, frère du grand Lionel, qui aurait fait signer cette clause lorsqu’il était encore l'agent de Fati.

Le quotidien madrilène n’évoque absolument pas le mercato du FC Barcelone ni même celui du Real Madrid mais se focalise sur le choc de la Liga entre le Valence FC et les Merengue de Karim Benzema (21h). À Mestalla, le très efficace Carlos Soler (3 buts) pourrait encore faire parler la poudre.

Marca concentre également ses efforts du jour sur le choc entre le Valence et le Real Madrid, qui pourrait donner un nouveau leader au championnat espagnol. Le vainqueur s’emparera de la tête de la Liga. On apprend par ailleurs que Mestalla devrait être remplie à 60% de sa capacité totale.

Pour résumer

La presse espagnole évoque le choc de Liga entre le Valence FC et le Real Madrid mais aussi et surtout les projets de Mercato de Joan Laporta pour le FC Barcelone en 2022. Paul Pogba, Erling Haaland et Dani Olmo sont dans ses plans.