FC Barcelone, PSG, Juventus : Messi piétine Mbappé et Cristiano Ronaldo

SPORT : « Il n’y a qu’un seul Roi »

SPORT y va fort dans son édition du jour. Selon le journal catalan, il n’y a qu’un seul roi dans le monde et celui-ci se nomme Lionel Messi ! « L’Argentin clôt le débat sur sa succession : il n’y a qu’un Pichichi en 2021. » En effet, le crack du FC Barcelone totalise déjà 13 buts en 13 matches en 2021 loin devant notamment Crisiano Ronaldo (9 en 14 matches) et Kylian Mbappé (7 en 12 matches).

MUNDO DEPORTIVO : « Opération Séville »



Mundo Deportivo anticipe le choc entre le FC Barcelone et le FC Séville (samedi, 16h15), face à qui Ronald Araujo pourrait faire son retour à Sanchez-Pizjuan. Les qualifications de Grenade et Villarreal en 8es de finale de la Ligue Europa sont également mises en avant.

AS : « Increvables »

AS met en lumière les « increvables » du Real Madrid que sont Toni Kroos, Luka Modric et Casemiro. Les trois milieux merengue, titulaires lors de 13 des 19 derniers matches, résistent à la relève et ont eu 69% de possession de balle en C1 contre l’Atalanta Bergame (1-0) !

MARCA : « Grandiose »

Marca ferme la marche avec un bel hommage à Grenade, tombeur de Naples en 16es de finale de la Ligue Europa (1-0, 1-2). Le quotidien madrilène revient ensuite sur les propos d’hier de Leonardo concernant la prolongation de Kylian Mbappé au PSG. Le flou reste la norme dans ce dossier.