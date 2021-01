FC Barcelone, PSG - Mercato : chassé-croisé entre Messi et Mbappé, Odegaard veut quitter le Real Madrid

MARCA : « Odegaard veut partir »



Marca lâche une petite bombe dans son édition du jour en annonçant que Martin Odegaard a demandé au Real Madrid de le laisser filer en prêt jusqu’en fin de saison en raison de son faible temps de jeu.

AS : « Odegaard demande à partir »



La couverture de AS évoque le même sujet épineux du Real Madrid, où le milieu norvégien a joué 9 matches cette saison et seulement 9 minutes depuis un mois et demi ! On apprend également que l’Atlético Madrid a formulé une offre de prolongation à Diego Simeone.

Revista de prensa del 20 de enero https://t.co/DxCytQ16WM — Bernabéu Digital (@BernabeuDgt) January 20, 2021

SPORT : « Messi pour Mbappé

Selon SPORT, le PSG veut tout mettre en oeuvre pour recruter Lionel Messi si Kylian Mbappé fait ses valises au mercato estival. Selon le journal catalan, le Real Madrid pourrait donc permettre au club de la capitale de réaliser le rêve des Qataris.

MUNDO DEPORTIVO : « Eric, ça urge »

Mundo Deportivo évoque de son côté le dossier Eric Garcia (20 ans), dont l’arrivée au FC Barcelone est désirée en urgence en défense centrale. On apprend que d’autres candidats se sont manifestés pour le stoppeur de Manchester City, dont le PSG.