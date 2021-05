FC Barcelone, PSG - Mercato : CR7 prêt à donner un gros coup de pouce à Messi

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

SPORT : « Griezmann option Juventus »

SPORT lâche une bombe : la Juventus Turin serait encline à miser sur Antoine Griezmann au mercato ! Son arrivée serait dépendante du départ de Cristiano Ronaldo. La Vieille Dame aimerait négocier un prêt et la prise en charge intégrale du salaire du champion du monde 2018 (21 M€). Le départ de Griezmann ne serait pas mal vu par Lionel Messi, qui préfèrerait conserver sa garde rapprochée en cas de prolongation (Piqué, Busquets, Roberto).

MUNDO DEPORTIVO : « Pression »

Mundo Deportivo se consacre au mercato du FC Barcelone et annonce que le club catalan pourrait convoquer dès la semaine prochaine les agents de plusieurs joueurs pour évoquer des départs au mercato. Sergi Roberto, Gerard Piqué et Sergio Busquets sont cités. Par ailleurs, le jeune latéral gauche Adrian Bernabé (19 ans) pourrait quitter Manchester City pour revenir au Barça.

AS : « Deux capitaines, un rêve »

AS se focalise sur la Roja et la présence de Sergio Ramos et Koke à l’Euro, après avoir visé le titre avec le Real Madrid et l’Atlético Madrid. Par ailleurs, le quotidien madrilène nous apprend que Mino Raiola a offert Gianluigi Donnarumma au FC Barcelone devant un possible départ de Marc-André ter Stegen cet été.

MARCA : « Hugo Gonzalez, le Phelps espagnol »

Marca semble loin des considérations du football et préfère se concentrer sur la nouvelle star des bassins Hugo Gonzalez, déjà comparé au légendaire Michael Phelps. Toni Kroos, de son côté, remet une pièce dans la machine de la polémique arbitrale au Real Madrid. Demain, la Liga se jouera (18h)...