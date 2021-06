FC Barcelone, PSG - Mercato : Koeman scelle l’avenir de Messi, CR7 passe un examen décisif

Zapping But! Football Club Ligue 1 : le top 20 des salaires de la saison 2020-2021

AS : « Cristiano examine la Roja »

Le match amical entre l’Espagne et le Portugal (19h30) revêt une importance capitale de l’autre côté des Pyrénées à l’heure où le retour de Carlo Ancelotti pourrait ouvrir un come back de Cristiano Ronaldo au Real Madrid.

MARCA : « Pour les gens »

Koke évoque cette rencontre au sommet entre deux favoris de l’Euro qui démarre vendredi prochain entre la Turquie et l’Italie. Le quotidien madrilène évoque par ailleurs le retour de Jordi Cruyff au FC Barcelone en tant que conseiller de Joan Laporta. Celui-ci serait bien vu en interne.

SPORT : « Koeman est le meilleur pour le Barça »

SPORT revient sur les mots de Joan Laporta confirmant Ronald Koeman à la tête du FC Barcelone la saison prochaine. « Le technicien batave est apprécié de Lionel Messi, ce qui renforce l’idée d’une prolongation, après la signature de Sergio Agüero », ajoute L’Équipe.

MUNDO DEPORTIVO : « Il reste »

La continuité de Koeman sur le banc du FC Barcelone est mise en avant par Mundo Deportivo, qui confirme que Memphis Depay serait proche de signer pour trois ans. « Les négociations entre le Barça et ses agents étaient en stand-by, puisque liées à l’avenir de Koeman, clarifie L’Équipe. Elles devraient reprendre rapidement et pourraient conduire l’attaquant à découvrir le quatrième championnat de sa carrière à 27 ans, après l’Eredivisie, la Premier League et la Ligue 1. »