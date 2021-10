FC Barcelone, PSG - Mercato : le Barça assure son avenir, Messi lui joue un vilain tour

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

SPORT : « L’avenir est déjà là »

Alors que la crise au FC Barcelone couve à tous les étages, SPORT met en avant le centre de formation du club catalan. Le seul élément capable de lui rendre se lettres de noblesse dans le futur, avec des cracks comme Gavi ou Pedri. Par ailleurs, Raheem Sterling ferait pression pour signer au Barça au mercato.

MUNDO DEPORTIVO : « Blindage de la Masia »

Tout comme SPORT, Mundo Deportivo fait sa Une sur la Masia pour donner un peu de baume au cœur à des supporters très déçus par le début de saison du FC Barcelone. On a également confirmation que Joan Laporta maintient le contact avec Xavi pour l’après Ronald Koeman. « Les ponts ne sont pas coupés », explique le journal catalan.

AS : « La France fait peur »

AS revient sur la spectaculaire demi-finale de la Ligue des Nations remportée par la France au nez et à la barbe de la Belgique à Turin (3-2). Kylian Mbappé et consorts font froid dans le dos. Au passage, le quotidien madrilène revient sur la petite phrase de Lionel Messi au sujet de son choix de quitter le Barça pour le PSG cet été. « Je ne me suis pas trompé », glisse-t-il dans France Football. La Catalogne enrage.

MARCA : « Et maintenant, contre les champions du monde ! »

Marca se frotte déjà les mains de la finale de la Ligue des Nations qui aura lieu dimanche entre la France et l’Espagne. L’occasion aussi de rappeler que le feuilleton Mbappé est loin d’être terminé entre le PSG et le Real Madrid. « Le nom de Mbappé est dans toutes les bouches », estime le quotidien madrilène après les débats passionnés de la semaine en cours.

