FC Barcelone, PSG - Mercato : Madrid enrage, Laporta a trouvé le jackpot pour Pogba et Haaland

SPORT : « Double bombe »

Sport revient sur le tirage au sort des coupe d’Europe qui a eu lieu hier à Nyon et qui a donné au FC Barcelone le Napoli en barrages de la Ligue Europa. En Ligue des Champions, le Real Madrid a hérité du PSG. La retraite à venir de Sergio Agüero se confirme en raisons de ses problèmes cardiaques.

MUNDO DEPORTIVO : « Sommet Haaland »

Mundo Deportivo revient sur la réunion au sommet hier à Turin en marge de la remise du Golden Boy entre l’état-major du FC Barcelone et Mino Raiola. Il a ainsi été question de Paul Pogba et Erling Haaland pour qui le club catalan aurait de solides arguments : les accords avec CVC, de nouveau sponsors et des départs à venir au mercato hivernal. On apprend par ailleurs que Joan Laporta a demandé à Raiola de réduire sa commission estimée à 50 M€.

AS : « Tirage au sort, fiasco et bombe »

As revient su le « fiasco » et la « parodie » de tirage au sort survenu hier en Ligue des Champions et confirme que le Real Madrid, qui devait hériter du Benfica Lisbonne en premier lieu, enrage après ce revirement inattendu. Le club espagnol l’a encore très mauvaise.

MARCA : « Honte à l’UEFA »

Marca mise sur un jeu de mots pour dire tout le mal que l’Espagne pense de ce tirage au sort calamiteux qui aurait donc lésé le Real Madrid. La Casa Blanca n’envisage toutefois pas d’aller devant le TAS pour régler l’affaire et affrontera donc le PSG début 2022 en 8es de finale de la C1.

La prensa califica de chapucero el sorteo de la UEFA y abre sus portadas con los enfrentamientos. pic.twitter.com/SHiE4ptOY7 — Paco López (@PacoLopezpress) December 14, 2021