FC Barcelone, PSG - Mercato : Messi lâche un signe pour son avenir, CR7 tente Zidane !

MUNDO DEPORTIVO : « Duel avec Suarez »

Mundo Deportivo met en vedette la confrontation entre Antoine Griezmann et Luis Suarez demain lors du choc entre le FC Barcelone et l’Atlético Madrid (16h15). Le champion du monde affiche 14 buts et 10 passes décisives cette année alors que l’Uruguayen affrontera les Culés pour la première fois. Francesc Aguilar fait aussi savoir que voir Lionel Messi organiser un barbecue est un signe fort envoyé au FC Barcelone pour son avenir au mercato.

AS : « Zidane réfléchit »

L’élimination du Real Madrid en demi-finales de la Ligue des champions fait réfléchir Zinédine Zidane. Si Florentino Pérez veut le voir continuer, Tuttosport laisse entendre que la tentation de rejoindre Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin n’a jamais été aussi forte.

SPORT : « À Montjuic »

SPORT fait savoir que Joan Laporta a ouvert des négociations avec la mairie de Barcelone pour que le Barça évolue à domicile au stade de Montjuic le temps des travaux au Camp Nou. Absu Fati, lui, sera opéré de sa cheville à Porto.

MARCA : « Vous nous deviez le football »

Marca met en avant la qualification de Villarreal pour la finale de la Ligue Europa après avoir éliminé Arsenal en demies (2-1, 0-0). Au Real Madrid, l’heure du mercato semble avoir déjà sonné. Kylian Mbappé fait partie des dossiers en cours.