FC Barcelone, PSG : Pirlo en pole après Koeman, le Real Madrid a une arme fatale pour Mbappé

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

SPORT : « Héros Araujo »

Auteur du but égalisateur au FC Barcelone contre Grenade à la dernière minute (1-1), Ronald Araujo est devenu le héros local. SPORT met aussi en lumière les carences affichées par l’équipe de Ronald Koeman, plus que jamais sur la sellette. « La direction du Barça envisage de le remercier et n’aura pas de problème pour le faire, a assuré cette nuit Jota Jordi dans l’émission El Chiringuito. Andrea Pirlo est le favori de Joan Laporta mais il ne faut pas écarter Xavi. »

MUNDO DEPORTIVO : « Sauveur Araujo »

Le défenseur central uruguayen est également présenté comme le sauveur d’un Barça en toute petite forme hier soir. Mundo Deportivo revient également sur la sortie de Lionel Messi contre l’OL dimanche au Parc des Princes (2-1) en la présentant comme « le premier grand couac de Messi au PSG. »

MARCA : « Mais c’est quoi ce Barça ? »

Marca y va très fort sur sa Une du jour en se moquant presque du niveau de jeu affiché par le FC Barcelone hier face à Grenade. Même Memphis Depay est rentré dans le rang. Au Real Madrid, la lumière est donnée à Davide Ancelotti, fils et adjoint de Carlo qui fait un travail remarquable dans le staff.

AS : « La convoitise en Europe »

AS fait la part belle au nouveau duo de choc du Real Madrid : Vinicius Junior et Karim Benzema. La paire merengue marque plus que toutes les autres paires cette saison dans les grands championnats européens et pourrait donner encore plus envie à Kylian Mbappé de signer au mercato.