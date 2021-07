FC Barcelone, PSG, Real Madrid, RC Lens - Mercato : rebondissement pour Messi, Varane bradé ?

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Mundo Deportivo : « En route pour les demies »

Mundo Deportivo met en avant Luis Enrique pour afficher son soutien à l’Espagne avant son quart de finale de l’Euro contre la Suisse (18h). Xavi parle par ailleurs de l’avenir de Lionel Messi : « Le Barça a besoin de Messi et Messi a besoin du Barça, je le vois rester cet été. »

SPORT : « Ils veulent rêver »

SPORT se range derrière la Roja avant le choc contre la Nati. Le dossier Messi est évoqué, avec une réunion entre Joan Laporta et Javer Tebas programmée. Hier soir, l’émission El Chiringuito a parlé du sujet et a expliqué que l’attaquant argentin se voyait rester plus de deux ans au Barça avant de filer en MLS ! « L’accord entre le Barça et Messi est total », a expliqué José Alvarez. Lobo Carrasco, lui, a soutenu que « Messi est aujourd’hui plus proche d’un départ que de rempiler. »

MARCA : « Nous rêvons »

Si Marca rêve d’une qualification de l’Espagne dans le dernier carré de l’Euro, le quotidien madrilène conforme que Sergio Ramos est tout proche du PSG. L’ancien capitaine du Real Madrid porte même déjà le maillot parisien en Une.

AS : « Faim de gloire »

La Roja est encore à l’honneur avec Alvaro Morata mais l’avenir de Raphaël Varane est aussi évoqué en longueur. Selon nos confrères, le stoppeur du Real Madrid serait proche de Manchester United... qui ne mettra pas plus de 45 millions d’euros pour racheter sa dernière année de contrat. Les Merengue, eux, attendent environ 60 M€.

Revista de prensa 2 de julio https://t.co/DBHThC2JaT — Bernabéu Digital (@BernabeuDgt) July 2, 2021