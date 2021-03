FC Barcelone, PSG : une révélation très surprenante a fuité sur Lionel Messi

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Avec 55 coups francs inscrits dans sa carrière avec le FC Barcelone et l'Argentine, Lionel Messi, doté d'une patte gauche d'exception, est l'un des meilleurs tireurs de coup franc au monde. Pourtant, à en croire un ancien coéquipier du sextuple Ballon d'Or, il n'en tire jamais à l'entraînement.

"Vous savez ce qui le rend encore plus incroyable ? Je ne l’ai jamais vu tirer un coup franc à l’entraînement, durant toute la période où j’étais au Barça. Je vous jure qu’il ne l’a jamais fait. (...) Pour lui, c’était tout simplement naturel", a lâché le latéral droit portugais Nelson Semedo au Telegraph, qui a évolué chez les Blaugrana de 2017 à 2020.

