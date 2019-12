FC Barcelone – Real Madrid (0-0) : le bilan moins flatteur du Clasico

true

En marge du terrain, et du match nul entre le FC Barcelone et le Real Madrid au Camp Nou hier soir (0-0), un autre bilan du Clasico est à présenter.

Les chiffres sont là. Et ne concernent pas, cette fois, un quelconque joueur du FC Barcelone ou du Real Madrid, qui s’opposaient hier soir, au Camp Nou, lors du traditionnel Clasico. Un match décevant qui, comme vous le savez, s’est soldé par un résultat nul, 0-0.

Aujourd’hui, et c’est un porte-parole de la police régionale de Catalogne qui a donné les chiffres, on a appris que les services d’urgences médicales avaient, depuis hier soir, soigné 64 personnes. Aucune, et c’est important de le souligner, ne présentait de blessures graves. Le bilan, dans sa totalité, fait état de 56 agents des forces de l’ordre blessés. Dix personnes ont été arrêtées, notamment pour troubles à l’ordre public et lancement d’objets contre les policiers.

Comme nous vous l’avions indiqué avant que ne début le Clasico, près de 3 000 policiers et agents de sécurité avaient été déployés aux alentours du Camp Nou.

💥 Malestar en el Real Madrid

🗣 « Ni con el VAR podemos ganar » https://t.co/cid8sEqzwF por @jfelixdiaz #ElClasico — MARCA (@marca) 19 décembre 2019

Pour assurer la sécurité des spectateurs, et des joueurs bien entendu, mais également pour encadrer la manifestation du mouvement indépendantiste Tsunami Démocratique, qui appelait à se réunir autour de l’enceinte du Barça quatre heures avant le début du match.