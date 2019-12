FC Barcelone – Real Madrid (0-0) : les Merengue crient au scandale arbitral

false

Deux actions confuses dans la surface du FC Barcelone pendant le Clasico mercredi au Camp Nou (0-0) ont fait bondir le Real Madrid.

Le FC Barcelone et le Real Madrid n’ont pas offert le Clasico de la décennie hier au Camp Nou. Les deux équipes se sont en effet séparées sur un score nul et vierge et restent leaders ex aequo de Liga avant ce week-end.

📰 @raphaelvarane sufrió un plantillazo de Lenglet y dos minutos después fue agarrado de la camiseta por Rakitic.#ElClasico #HalaMadrid — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) December 18, 2019

Deux actions auraient pourtant tout changer dans la surface blaugrana : une semelle de Clément Lenglet sur Raphaël Varane (18e), puis une poussette d’Ivan Rakitic sur le défenseur français (20e). « On vu ça à la pause, on voit de façon claire que ce sont deux penaltys, a affirmé Sergio Ramos après la rencontre. Quoi que je dise maintenant, ça ne changera rien. La VAR est là pour aider, quand il y a un doute on peut faire appel à elle, ça n’a pas été comme ça cette fois ci. Pas de chance, ça nous arrivera peut-être à nous, quand on fera une faute dans la surface il ne regardera pas, ce sont des choses qui arrivent dans le foot et qu’on ne peut pas contrôler. »

Butragueño et le Real Madrid s’emportent

Emilio Butragueño s’est montré particulièrement incisif. « Nous sommes en faveur de la VAR. Mais c’est déconcertant que l’arbitre ne soit pas intervenu, pour nous ce sont deux actions très claires que l’arbitre n’a pas pu voir sur le coup. Nous ne comprenons pas pourquoi elle n’a pas été utilisée. C’est très déconcertant pour nous », a expliqué le directeur des relations institutionnelles du Real Madrid.

Ivan Rakitic a répondu à Varane qui s’est plaint de poussette. « Je respecte beaucoup Varane mais il ne faut pas qu’il parle de ça, sinon nous aussi on aurait des choses à dire, a glissé le milieu du FC Barcelone. Dans un match il faut se pousser, lutter entre nous, parce qu’on veut se battre (pour gagner, NDLR), et c’est tout. » Le Real Madrid n’est pas tout à fait d’accord avec ce point de vue et a crié à l’injustice sur son compte Twitter.