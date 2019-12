FC Barcelone – Real Madrid (0-0) : le vainqueur moral du Clasico, c’est le Real !

true

Il n’y a pas eu de but au Camp Nou ce soir mais le Real Madrid a fait très forte impression, en tout cas plus qu’un FC Barcelone trop Messi-dépendant.

Les partisans de la VAR ont encore pris une grosse claque ce soir. Comment l’assistance vidéo a-t-elle pu valider l’avis du juge de ligne, qui a refusé le but inscrit par Gareth Bale à la 74e minute ? Ferland Mendy, passeur décisif pour le Gallois, a été signalé en position de hors-jeu alors qu’il ne l’était pas.

Mais, finalement, c’est peut-être mieux ainsi pour le Real Madrid. Car en s’inclinant ce soir, le FC Barcelone aurait fini par comprendre que quelque chose clochait, que ce soit dans son trio Messi-Suarez-Griezman, dans son entrejeu défaillant ou sur le banc avec Valverde. Mais comme ils sont toujours leaders, les « Blaugranas » vont s’épargner des maux de tête à force de trop réfléchir.

Le Real Madrid, lui, n’a plus à se poser de questions : après un début de saison calamiteux, il a trouvé la bonne carburation. Sa démonstration de force, ce soir, confirme que cette équipe est redoutable et qu’il faudra compter avec elle aussi bien en Liga qu’en Champions League. Gareth Bale, sorti du formol par Zinédine Zidane, a failli être le héros du soir. Ç’aurait été incroyable vu les polémiques qu’il a générées ces dernières semaines. Mais cette équipe semble parti pour rendre l’impossible possible cette saison…