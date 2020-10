FC Barcelone, Real Madrid : Bartomeu au tapis, Messi en reconquête, Benzema s’accroche !

MARCA : « Ne jamais lâcher »



Marca revient en longueur sur le nul décroché miraculeusement par le Real Madrid sur le terrain de Borussia Moenchengladbach grâce à deux buts inscrits dans le money time (2-2). Les propos tenus par Karim Benzema à Ferland Mendy au sujet de Vinicius Junior font aussi parler. « Il fait ce qu’il veut. Frère, joue pas avec ! La vie de ma mère. Il joue contre nous. »

AS : « Un point de foi »



AS rend aussi hommage à la remontée du Real Madrid en mettant Sergio Ramos et Casemiro en vedette. Le milieu international brésilien a notamment inscrit le deuxième but salvateur pour les Merengue au bout du temps additionnel.

SPORT : « Bartomeu tire la couverture à lui »

SPORT fait sa Une sur la démission de Josep Maria Bartomeu à la présidence du FC Barcelone en expliquant que l’intéressé fait tout pour défendre son bilan sans finalement se soucier des intérêts du club catalan. Lionel Messi, lui, part en « reconquête » de la Ligue des champions à Turin (21h).

MUNDO DEPORTIVO : « Ils démissionnent »

Mundo Deportivo revient également sur l’annonce forte de Bartomeu en évoquant son « irresponsabilité » dans les dossiers épineux du Barça ces derniers mois. Le journal catalan parle aussi du futur du club blaugrana, qui convoquera des élections dans un délai maximal de trois mois.