FC Barcelone, Real Madrid : Dembélé inquiète, Benzema flambe, Vinicius se fait appeler Messi

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

SPORT : « Autre déception »

Sport ne peut que regretter la nouvelle prestation décevante du FC Barcelone hier à Pampelune, où les hommes de Xavi se sont faits reprendre en fin de match (2-2). De son côté, le Real Madrid a droit à tous les honneurs après son récital contre l’Atlético Madrid au Bernabeu (2-0).

MUNDO DEPORTIVO : « La vieille ère »

Mundo Deportivo n’a pas non plus trop apprécié la partition insipide du Barça face à l’Osasuna et s’inquiète pour Ousmane Dembélé, sorti en fin de match après s’être tenu l’arrière de la cuisse. Selon le journal catalan, le champion du monde 2018 est incertain pour le prochain match contre Elche au Camp Nou.

AS : « Imparables »

As met en avant le récital du Real Madrid hier dans le derby (2-0), avec deux buts signés par Karim Benzema et Maco Asensio. Les deux passes décisives de Viniius Junior sont également mises en lumière par le quotidien madrilène, sous le charme de l’équipe de Carlo Ancelotti.

MARCA : « Imparable »

Si Marca a choisi de donner la vedette à Karim en Une de son édition du jour, c’est bel et bien Vinicius Junior le héros du quotidien madrilène. « Le Brésilien ne s’arrête pas de créer des situations de danger pour l’adversaire, assure le journaliste Juan Ignacio Garcia Ochoa. Il a décidé du derby avec deux passes décisives. Ce que Messi a fait la moitié de sa vie au FC Barcelone, il est en train de le faire avec une facilité déconcertante au Real Madrid. Et comme ce qu’il s'est passé avec Messi ou Cristiano Ronaldo, l’équipe qui a Vinicius dans ses rangs gagne à la fin. »

Revista de prensa del 13 de diciembre https://t.co/xrsLUk4i6v — Bernabéu Digital (@BernabeuDgt) December 13, 2021