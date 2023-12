FC Barcelone, Real Madrid : énorme coup de tonnerre pour la Super League !

Zapping But! Football Club Les dates marquantes du record de Giroud

Depuis qu'elle s'est ramassée une fronde populaire juste après son lancement au printemps 2021, la Super League va d'échec en échec. Présenté comme son adversaire numéro, le très opportuniste Nasser al-Khelaïfi s'est moqué d'elle à plusieurs reprises, assurant que ce projet était mort. Et c'est vrai qu'après le retrait des clubs anglais, le boycott des Allemands et le renoncement de la Juventus, il ne reste que le FC Barcelone et le Real Madrid pour soutenir une telle initiative. Mais il se pourrait que les deux géants ibériques aient finalement gain de cause...

Une grosse annonce tombera le 21 décembre

Mundo Deportivo annonce en effet que les dirigeants de la Super League sont persuadés d'avoir gain de cause le 21 décembre auprès de la cour de justice de l'union européenne dans leur action concernant le monopole de l'UEFA sur les compétitions entre clubs. Le média catalan assure qu'une grosse annonce tombera dans la foulée du verdict et qu'on pourrait assister à un tremblement de terre digne du 18 avril 2021, quand la Super League était sortie de nulle part.

🚨 Araujo se fracturó la mandíbula, pero renuncia al quirófano y estará ante el Girona



✍️ @martinezferran https://t.co/FwkBzpK5NU — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) December 6, 2023

Podcast Men's Up Life