FC Barcelone, Real Madrid, Juventus : Riolo promet un retour en force de la Super League

Si l'UEFA est parvenu à matter assez rapidement la révolte des grands clubs et à endiguer le projet d'une Super League, le FC Barcelone, le Real Madrid et la Juventus Turin n'ont pas relâché l'étreinte. Du club des douze initial, ils ne sont plus que trois actifs mais un dossier a été déposé en justice pour dénoncer la position dominante de l'instance européenne.

Un loup derrière les 9 repentis du projet Super League ?

Pour Daniel Riolo, le projet fou de Florentino Perez et Andrea Agnelli est donc loin d'être enterré. Le consultant de l'After Foot a notamment rappelé qu'aucun des douze clubs signataires du projet Super League ne s'était désisté... Même si neuf d'entre eux ont fait allégence à l'UEFA pour éviter les sanctions au niveau national et international.

« Aucun club ne s'est retiré officiellement. Les clubs sont toujours dedans, ils sont en retrait et il reste trois actifs (…) L'histoire n'est pas terminé. Il se passe qu'en ce moment il y a des actions en justice. L'UEFA a gonflé le torse en disant : « On va vous sanctionner ». On a tous compris que c'était du bidon. Il y aura des recours, des effets suspensifs (…) La Super League est dans l'attente d'une décision de justice dans les prochains mois pour savoir si l'UEFA est dans une position dominante ou pas. Si l'UEFA est jugé en position dominante, le projet repart », a lâché Daniel Riolo, presque aussi confiant que Florentino Perez sur l'issue de cette procédure.