FC Barcelone, Real Madrid : Koeman lance le Mercato, réunion de crise pour Zidane !

AS : « Signalés »



AS revient sur les joueurs qui n’ont pas brillé ce week-end chez les deux géants espagnols. Au Real Madrid, battu chez lui par Cadix (0-1), on peut reconnaître Marcelo et Isco. Du côté du FC Barcelone, défait à Getafe (0-1), Frenkie De Jong et Antoine Griezmann sont les « signalés » du week-end.

MARCA : « État d’alarme »

Marca explique que la sonnette d’alarme a été tirée au Real Madrid. « Zinédine Zidane a réuni tous ses joueurs après la défaite contre Cadix pour faire un examen de conscience avant l’entraînement dominical à Valdebebas, assure le quotidien madrilène. Il a demandé de l’intensité et une meilleure attitude. Le vestiaire a fait son autocritique et appelle à l’unité. »

SPORT : « Koeman à l’attaque »

SPORT assure que Ronald Koeman a déjà la tête tournée vers le mercato et liste toutes les dernières déclarations eu coach du FC Barcelone en ce sens. La petite phrase lâchée sur Memphis Depay (OL) en fait partie. Le technicien batave s’écarte également de toute implication électorale.

MUNDO DEPORTIVO : « Je tenterai de recruter Depay »

Mundo Deportivo poursuit sur la ligne du mercato et l’envie irrésistible de Koeman d’attirer Depay au Barça en janvier 2021... sans oublier le milieu de Liverpool Georginio Wijnaldum. Par ailleurs, MD nous apprend que Clément Lenglet négocie déjà une prolongation avec les dirigeants blaugrana.