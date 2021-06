FC Barcelone, Real Madrid : l'Euro fait les gros titres, Depay au Barça et Lewandowski au Real aussi !

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Marca : « Nous donnerons la guerre »

Mettant en avant le message du sélectionneur Luis Enrique, Marca lance le coup d'envoi de l'Euro avec un supplément spécial à la gloire de l'Espagne (« Viva España »). L'ancien coach du Barça tente de remonter le moral des troupes. Des troupes qui seront vacciné en une fois contre le Covid ce vendredi. Il est aussi question du Real Madrid qui ne souhaite pas recruter de « cas Militao » derrière et veut faire confiance à sa Castilla.

AS : « Peu de fois, j'ai vu une telle union »

Du côté de AS, on publie aussi les mots réconfortants du sélectionneur de la Roja qui loue la bonne ambiance entre le staff et les joueurs malgré les difficultés liées à la pandémie. Comme son grand rival madrilène, AS publie aussi son supplément spécial Euro. Enfin, il est question du Mercato du Real Madrid avec le retour du serpent de mer Robert Lewandowski. Le Polonais du Bayern Munich se pose en alternative à Erling Haaland.

Mundo Deportivo : « Clé Koeman »

Si le lancement de l'Euro avec Turquie – Italie est présent en couverture, le média catalan a quand même du mal à quitter l'actualité Mercato du Barça. Sur le dossier Memphis Depay, les Blaugranas restent confiants, persuadés que la présence de Ronald Koeman sur le banc permettra de remporter la bataille pour l'ancien attaquant de Manchester et de l'OL. « Le technicien, qui est en contact avec lui et son entourage, est important pour qu'il rejette les autres offres », écrit MD.

SPORT : « L'Euro des étoiles commence »

Sport met en avant cinq étoiles qui vont briller à l'Euro : Kylian Mbappé (France), Harry Kane (Angleterre), Frenkie De Jong (Pays-Bas), Kévin De Bruyne (Belgique) et Pedri (Espagne). Une interview de Xavi fait également les gros titres. Le coach d'Al-Sadd parle encore de son avenir d'entraîneur du FC Barcelone. Il valide également les recrutements d'Eric Garcia et Kun Agüero.

L'Euro fait les gros titres !

