FC Barcelone, Real Madrid : la Ligue des Champions encore réformée, le Barça fantasme sur Haaland

AS : « Pour mettre la Liga en boîte »

Photo de Zinédine Zidane et Diego Simeone à l'appui, le quotidien parle d'une journée décisive pour les clubs de Madrid en Liga. Alors que le Real se déplace à Villarreal, l'Atletico a une belle occasion de faire le trou avec la réception de Levante plus tôt dans la journée. Il est aussi question de l'avenir du Barça. AS s'interroge sur la manière de préparer la fin de l'aventure pour Gérard Piqué, Jordi Alba et Sergi Busquets.

Marca : « Une nouvelle Champions League est née »

S'il est aussi question du déplacement « difficile » du Real Madrid sur la pelouse du « sous-marin jaune », la grosse info de Marca concerne la réforme de la Ligue des Champions. L'UEFA aurait décidé d'un nouveau profil de compétition pour éviter la Super Ligue. Un profil qui doit être approuvé en mars. Exit les phases de groupe, place à une Ligue virtuelle par division où les Top clubs sont assurés de disputer 6 affiches au moins entre eux.

Mundo Deportivo: « Le souhait »

Une fois n'est pas coutume : le quotidien catalan fait ses gros titres sur Erling Haaland (Borussia Dortmund). Ronald Koeman, son secrétaire technique Ramon Planes ainsi que les candidats à la présidence s'accordent tous pour dire qu'il faut un « 9 » au FC Barcelone. Le Norvégien est la cible idéale « mais il ne viendra que s'il y a des départs de poids avant et le club regarde à des solutions plus accessibles ». Il est aussi question du match du Real Madrid contre Villarreal ce soir à 21h. Match durant lequel Zinédine Zidane devra se passer de Karim Benzema.

SPORT : « Koeman entend mener une seconde révolution »

L'avenir du Barça est aussi à la Une de SPORT et Ronald Koeman se sent en mesure de l'incarner. Le Batave espère que son futur président lui permettra de diriger les changements qu'il entend mener l'été prochain. En attendant, il espère toujours être en mesure d'éviter une nouvelle saison blanche aux Blaugranas...