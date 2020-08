FC Barcelone, Real Madrid : la presse ibérique s’est mise en mode Ligue des Champions !

true

Voici les Une du jour des grands quotidiens de Madrid et de Barcelone. Sans surprise ce sont les huitièmes de finale retour de C1 vendredi (City – Real) et samedi (Barça – Naples) qui sont à l’affiche.

AS : « Beaucoup d’attention avec Benzema »

Du côté de la presse madrilène, c’est le choc entre le Real Madrid et Manchester City vendredi qui fait les gros titres. « AS » a notamment décroché une interview d’Aymeric Laporte, le défenseur des Citizens, qui parle du sérieux avec lequel il attend Karim Benzema et affiche son respect à Zinédine Zidane ainsi qu’à son coach Pep Guardiola. Le quotidien évoque également les dernières coulisses autour des choix du coach merengue avant ce 8e de finale retour décisif.

?￯ᄌマ Esta es nuestra #PortadAS de hoy, jueves 6 de agosto

? Laporte: « Mucho cuidado con Benzema » pic.twitter.com/ImRPyovK8E — Diario AS (@diarioas) August 5, 2020

Marca : « La troupe de Zidane »

Manchester City – Real Madrid est aussi au menu de « Marca » qui évoque la décision de Zizou de se passer de Gareth Bale et James Rodriguez en Angleterre mais de convoquer Sergio Ramos, qui bien que suspendu, fera le déplacement avec le groupe à l’Etihad Stadium.

Mundo Deportivo : « Riqui, baptême de Champions »

La presse catalane s’est aussi mise en mode Ligue des Champions. « MD » consacre aussi une partie de sa Une au City – Real de vendredi mais c’est surtout le FC Barcelone – Naples de samedi qui intéresse les locaux avec les possibles débuts de Riqui Puig en C1 à l’occasion de la réception des Italiens et l’agacement de Josep Maria Bartomeu face aux critiques napolitaines sur la situation sanitaire à Barcelone.

?￯ᄌマ La portada del 6 de agosto ? ‘Riqui, bautismo de Champions’ https://t.co/CyvkecEXlU pic.twitter.com/UN2xvQpYD9 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 5, 2020

SPORT : « A l’attaque »

Du côté de « Sport », on met aussi la pression avant Barça – Naples mais en montrant les muscles et les stars plutôt que les jeunes de la Masia. « A l’attaque », titre le quotidien pro-Blaugranas, photos de Lionel Messi, Luis Suarez et Antoine Griezmann en Une. Confiant quant à une 12e qualification de suite pour les quarts de finale de C1, le média évoque les incertitudes tactiques de Quique Sétien, qui hésite entre un 3-5-2 si Griezmann n’est pas prêt et un 4-3-3 avec le trident aligné. Le Real a aussi sa place en Une via la polémique de l’absence de Bale à City.