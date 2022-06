FC Barcelone, Real Madrid : la réponse sèche de Piqué à son déclassement, CR7 se prosterne devant Marcelo

Zapping But! Football Club OL, OM, LOSC - INFO BUT! : Satriano (Stade Brestois) affole la Ligue 1 !

AS : « Ici, il reste cela »

As a les yeux embués après les adieux de Marcelo au Real Madrid, lui qui sera resté pas moins de 16 ans au sein du club merengue. Tous ses titres sont mis en avant. Cristiano Ronaldo lui a même rendu le meilleur des hommages : « Plus qu’un coéquipier, un frère que le football m’a donné. Sur et en dehors du terrain, l’un des plus grands joueurs avec qui j’ai eu le plaisir de partager un vestiaire. Vas à fond dans cette nouvelle aventure, Marcelo ! »

MUNDO DEPORTIVO : « Tu ne sera pas titulaire »

Mundo Deportivo revient sur la discussion animée entre Xavi et Gerard Piqué, le premier annonçant au deuxième qu’il ne serait pas titulaire la saison prochaine au FC Barcelone en raison de ses écarts médiatiques et ses blessures. « Vous pourrez recruter le meilleur central du monde, il sera remplaçant et je jouerai », a-t-il répondu à Joan Laporta.

El adiós de Marcelo y la complicada situación de Piqué abren este martes los diarios deportivos en España. pic.twitter.com/UmMhpFaFag — Paco López (@PacoLopezpress) June 14, 2022

SPORT : « Xavi ne compte pas sur Piqué »

L’affaire Piqué fait également les gros titres du journal catalan Sport, qui confirme la prochaine mise à l’écart du défenseur central espagnol du FC Barcelone. Xavi pousserait même pour faire venir Jules Koundés au mercato estival ! Coût de l’opération : 60 millions d’euros.

MARCA : « Ici, il reste cela »

Chose rarissime, Marca opte pour le même titre que son concurrent AS pour rendre hommage à Marcelo et revient également sur la bombe Piqué. Le quotidien madrilène confirme que le stoppeur espagnol restera malgré tout et pour cause : son départ coûterait trop cher au Barça !

Pour résumer Voici la revue de presse espagnole en date du mardi 14 juin 2022. Au menu : la mise à l’écart drastique de Gerard Piqué au FC Barcelone mais aussi les adieux mouvementés de Marcelo au Real Madrid. CR7 lui a rendu hommage.

Bastien Aubert

Rédacteur