FC Barcelone, Real Madrid : la Roja vole la vedette à Messi et au Mercato

AS : « Permis pour rêver »

Le quotidien madrilène ne parle pas du tout du Real Madrid et se consacre à la qualification de l'Espagne face à la Slovaquie (5-0). AS parle d'une « résurrection » et attend déjà de pied ferme la Croatie en huitièmes de finale. Il est aussi question de la qualification des « grands » du groupe F avec les doublés de Karim Benzema (Real Madrid) et Cristiano Ronaldo (Juventus).

Esta es nuestra #PortadAS de hoy, jueves 24 de junio

Marca : « Comme ça ! »

Comme AS, Marca applaudit le réveil de l'Espagne qui gagne et convainc enfin à l'Euro. Le média valide les choix forts de Luis Enrique avec Pablo Sarabia et Sergio Busquets en tête. Il est aussi question de Lionel Messi que Joan Laporta « exhorte » à prolonger au Barça.

Mundo Deportivo : « La main de Lucho »

Appuyant sur la « manita » mise par l'Espagne aux Slovaques, « MD » prend le parti de défendre le sélectionneur et ex du Barça Luis Enrique. Du FC Barcelone, il est aussi question avec une interview de Paulinho ainsi qu'un point sur le dossier Jordi Alba pour lequel l'Inter Milan pourrait envisager un troc incluant soit Skriniar, soit Lautaro Martinez, soit Brozovic.

SPORT : « Festival et huitièmes »

A l'instar de tous ses concurrents, le média catalan met en avant le festival de la Roja contre la Slovaquie, appuyant sur les prestations abouties de Pedri et Sergi Busquets. Il est aussi question du Barça avec un Lionel Messi « qui fête ses 34 ans » et qui est « sur le point de prolonger ». Le média fait aussi le bilan des 100 jours de Laporta à la tête des Blaugranas.