FC Barcelone – Real Madrid : le Barça a un plan de contrôle pour Karim Benzema

Ce mercredi (20h), au Camp Nou, le FC Barcelone et le Real Madrid s’affrontent pour le premier des deux Clasicos de la saison. Ce mardi après-midi, Ernesto Valverde était en conférence de presse. Morceaux choisis.

Sur l’importance de ce Clasico

« Nous ne sommes que dans la première phase, il y a beaucoup de matchs à venir après celui-ci. Ce qui est clair, c’est qu’il n’y a pas de distances, quelle que soit la différence de points (les deux équipes sont à 35 pts, NDLR), tout est égal dans un match comme celui-ci. Nous ne penserons à rien d’autres que les 90 minutes que nous devons disputer ».

Sur le premier report du fait des tensions politiques

« À son époque, j’étais convaincu qu’il pouvait se jouer et, dans le cas de demain, pareil. C’est l’impression que j’ai. Est-ce que ça aurait été mieux pour nous de le jouer en novembre ? Avant, nous étions à un ou deux points et maintenant nous sommes égalés parce que Madrid a marqué un but à la 95e minute l’autre jour. Mais, même si nous n’étions pas à égalité de points, ce genre de matches ne se prête pas à regarder le classement ».

Sur la domination du Barça ces dernières saisons

« En Coupe, nous avons fait match nul. L’année précédente, nous avons également fait match nul. Ici, Madrid joue généralement bien, avec une grande intensité et nous espérons bien le jouer également ».

Sur la menace Karim Benzema

« Pour nous, il sera essentiel de le contrôler. Je n’ai pas de doutes là-dessus. Il vient de marquer 12 buts. Il est le joueur le plus efficace de Madrid ».

Sur l’absence d’Eden Hazard

« Nous devons chercher notre façon de jouer, peu importe comment ils sont en eux. Ils ont suffisamment de variables et je ne sais pas ce que votre coach peut mettre demain. Vous pouvez mettre Isco, Bale, Vinicius, Rodrygo … mais malgré cela, nous devons nous regarder nous ».

Retranscription : Mundo Deportivo.