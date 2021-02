FC Barcelone, Real Madrid : le Barça envoie un message au PSG, le Real en danger

SPORT : « Manita … Et pour le PSG ! »

Photo de Messi en Une, SPORT s'enflamme pour la 7e victoire consécutive du FC Barcelone en Liga contre Alaves (5-1). Un résultat qui rassure vraiment à quelques jours de la réception du PSG en huitièmes de finale aller de Ligue des Champions. Le quotidien met aussi en avant le fait que Ronald Koeman a pu tranquillement faire tourner en prévision du choc. Il était aussi question du match entre le Real Madrid et Valence à 16h15. « Madrid avec des comptes à rendre ».

Mundo Deportivo : « Main sainte »

Le doublé de Lionel Messi et la victoire du Barça font aussi les gros titres de l'autre quotidien catalan. Le Barça s'est « insufflé de la confiance avant le PSG » alors que le Real Madrid – qui affronte ce jour Valence – est sous pression. « Los Che examinent Zidane », titre « MD » en rapport à la tension autour de l'avenir du Français.

AS : « Le leader ne se ride pas »

Dans le quotidien pro-Madrilène, le Real Madrid et le Barça se retrouvent au second plan derrière l'Atletico, toujours leader de Liga et vainqueur 2-1 à Grenade. Pour eux, les Merengue sont « sans marge d'erreur » contre Valence. Quant au Barça, ils ont surtout vu un « Messi qui s'amuse » contre Alaves.

Marca : « Pas ferme vers le titre »

Comme AS, Marca met en avant la nouvelle victoire de l'Atletico Madrid, qui file vers le titre de champion. Pour le Real, il s'agit d'une autre « balle de match » pour sauver la saison contre Valence. Enfin, le Barça a été porté par la « magie de Messi ».