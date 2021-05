Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

AS : « A deux pas du titre »

Ce jeudi matin, la presse pro-Madrid met en lumière l'Atletico Madrid, vainqueur de son match face à la Real Sociedad (2-1) hier et qui se rapproche encore un peu plus du titre de Liga. Les Colchoneros n'ont plus qu'un seul vrai rival : le Real Madrid. Les Merengue se déplacent ce soir (22h) à Grenade. Les hommes de Zinédine Zidane sont décrits comme « épuisés et sans réseau » avec seulement trois défenseurs de l'équipe première disponibles pour ce match couperet. Si le Real se rate, l'Atletico pourrait être sacré dès dimanche lors de la 37e journée...

Marca : « Si tu ne souffres pas, tu n'es pas l'Atleti »

Marca s'amuse aussi de la victoire laborieuse des Matelassiers contre la Sociedad, appuyant sur le fait que « ça ne va plus » pour le Real, décimé avant son déplacement périlleux à Grenade ce soir.

Mundo Deportivo : « Kun, oui »

Le FC Barcelone ayant perdu quasiment toute chance de titre face à un Atletico « qui ne chute pas », c'est le Mercato qui prime ce jeudi avec la rumeur Sergio Agüero (Manchester City). La venue de l'Argentin serait vu « d'un bon oeil » : « Il viendrait gratuitement et voudrait gagner en jouant avec son ami Messi ». MD assure également que l'éventuelle arrivée du Kun ne remettrait pas pour autant en cause celle de Memphis Depay (OL). Le média catalan fait aussi état d'une rencontre entre Joan Laporta et Ronald Koeman pour revenir sur les récents faux pas du Barça.

SPORT : « Contesté »

L'Atletico proche de son titre en Liga, l'autre quotidien de Barcelone est également dans l'après et c'est Ronald Koeman qui fait les gros titres. « La direction du Barça a des doutes sur la continuité de Koeman la saison prochaine », peut-on lire à la Une. Le média confirme la rencontre avec Joan Laporta pour discuter des défaillances de l'équipe et évoquer l'avenir. Sport revient également sur les « 7 péchés capitaux » du Barça cette saison et assure que les Blaugranas tenteront bel et bien leur chance avec Erling Haaland (Borussia Dortmund).