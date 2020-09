FC Barcelone, Real Madrid : Mbappé, Trincao et Suarez font passer Messi au rang de faire-valoir

AS : « Mbappé donne le la »

Le journal madrilène revient sur la rumeur selon laquelle Kylian Mbappé aurait confié au PSG ses envies de quitter le club à l’été 2021. « Le Real Madrid a retardé son arrivée pour mieux l’affronter l’été prochain », rappelle AS.

📰 PORTADA AS (14/09/2020): "Mbappé da el paso" https://t.co/ywzHT9tqs1 — Deportes El Español (@podium_EE) September 13, 2020

MARCA : « Ici, nous t’attendons »

Comme son homologue madrilène, Marca enfonce le clou avec Mbappé. « Le Real Madrid attend des événements mais n’agira pas dans le dos du PSG. Pour mémoire, Mbappé termine son contrat en juin 2022. »

MUNDO DEPORTIVO : « Trincao fait illusion »

En marge du cas Mbappé, tous les regards sont braqués vers la grande première victorieuse de Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone. Francisco Trincao a notamment bluffé en sortie de banc. « Les éloges sont unanimes envers l’ailier portugais, qui a impressionné Koeman. Il a débordé, amené de la profondeur et un sens de la passe qui remplissent le répertoire offensif du Barça. »

SPORT : « Suarez-Barça, tension maximale »

Toujours en Catalogne, SPORT fait sa Une sur les tensions existant entre Luis Suarez et le FC Barcelone. Au cœur de celles-ci, le départ possible de l’attaquant uruguayen que le club espagnol veut voir rebondir à la Juventus Turin en s’asseyant sur sa dernière année de contrat. Le grand ami de Lionel Messi, snobé de la presse du jour, ne veut pas de cette issue et sera absent à l’entraînement du jour.