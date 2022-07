Zapping But! Football Club L’Instant Mercato : Nice, le PSG, David, Ekitike… ça bouge sur le marché des attaquants

SPORT : « Barça – Dembélé, accord en vue »

Coup de théâtre dans le dossier Ousmane Dembélé au FC Barcelone ! Ce matin, le quotidien catalan assure qu'un accord est quasiment trouvé et que le Champion du Monde va finalement prolonger son bail jusqu'en juin 2024, trois jours après la fin de son contrat en Catalogne. Une information tempérée par L'Equipe qui confirme cependant que les discussions vont dans le bon sens malgré l'offre à la baisse des Blaugranas avec un salaire de seulement 6 M€ (soit une baisse de 40% par rapport au précédent). Le média revient aussi sur les annonces de Laporta avec les signatures de Kessié et Christensen.

Mundo Deportivo : « Christensen et Kessié confirmés »

« MD » s'attarde également sur les propos de Joan Laporta hier avec les deux premières signatures du Barça. Sans aller aussi loin que SPORT, le média confirme aussi le redoux dans les négociations avec Ousmane Dembélé. Le quotidien s'attarde aussi sur la demande de Cristiano Ronaldo de quitter Manchester United et signe une interview de l'ancien boxeur et homme politique philippin Manny Pacquiao qui parle de … Lionel Messi : « J'espère que Messi reviendra au Barça ».

Marca : « Carlos, premier »

Une fois n'est pas coutume, la Formule 1 fait les gros titres de Marca. Le football n'a droit qu'à deux appels de Une sur Cristiano Ronaldo qui réclame son départ des Red Devils... Et sur l'interview de Luka Modric qui « ne jette pas » Kylian Mbappé pour un avenir au Real Madrid.

AS : « Rénovation prioritaire »

Karim Benzema fait les gros titres de AS ce matin qui rappelle que le Français n'a toujours pas prolongé son bail jusqu'en 2024 et sera libre dans moins d'un an au Real Madrid. Le quotidien madrilène assure aussi que Joan Laporta n'ira pas à plus de 40 M€ pour faire venir Robert Lewandowski (Bayern Munich) au FC Barcelone.

Les Unes espagnoles du 3 juillet Ousmane Dembélé plus proche que jamais d'une prolongation au Barça (et cette fois-ci ce serait la bonne !), le Mercato du FC Barcelone, la prolongation de Karim Benzema au Real Madrid... Voici les Unes du jour de la presse espagnole en ce dimanche 3 juillet 2022.

