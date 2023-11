FC Barcelone, Real Madrid - Mercato : un bon plan de Liga sur le marché, les géants à l’affût !

En fin de contrat à l’Athletic Bilbao, Nico Williams (ailier, 21 ans) n’a toujours pas prolongé son contrat au Pays Basque. Dans les colonnes d’El Correo, son agent l’a d’ailleurs bien rappelé : « Son contrat expire en juin. Nous ne devons pas oublier cette situation. L’Athletic sait ce que Nico veut pour signer sur la durée mais il n’y a pas d’offre formelle sur la table pour prolonger son contrat. Nous attendons toujours ».

Un petit coup de pression pour obtenir la revalorisation de l’international espagnol et petit-frère d’Iñaki Williams alors que de nombreux gros clubs sont à l’affût de cette très jolie prise à 0€.

Selon Ekrem Konur, les trois géants de Liga – le FC Barcelone, le Real Madrid et l’Atlético – se tiennent prêts à bondir sur l’occasion Nico Williams. Plusieurs clubs anglais sont également cités pour l’accueillir (Manchester United, Aston Villa, Arsenal). Cette saison, l’international ibérique (10 capes) affiche 1 but et 5 passes décisives en 10 apparitions…

🔥 Real Madrid, Atletico Madrid and Barcelona continue to be interested in Athletic Bilbao's 21-year-old winger Nico Williams. 🔴#Athletic



🔝 Manchester United, Aston Villa, Arsenal and Arsenal have been linked with the Spain. 🇪🇸 https://t.co/wc5EoEQzNR pic.twitter.com/kr35FyxloA