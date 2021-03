FC Barcelone, Real Madrid - Mercato : un proche de Messi recruté pour digérer l'élimination, les pistes pour remplacer Varane à Madrid

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Mundo Deportivo : « Avec honneur »

Si le quotidien catalan met en image le penalty « clé » (raté) de Lionel Messi, « MD » garde quand même le positif dans la réaction du FC Barcelone, éliminé hier à Paris (1-1). Il est aussi question de la course au titre en appel de Une : « L'Atleti remonte et reste à six points ».

SPORT : « Avec honneur »

Même titre chez le rival de Mundo Deportivo... Et même choix de photo. « Le Barça demeure éliminé mais a démontré qu'il pouvait rester compétitif en Europe. Keylor Navas sauve le PSG avec dix parades, détourne un penalty de Messi et Dest envoie une frappe sur le montant ». Les Barcelonais pourront se consoler avec une info Mercato : « Le Barça négocie avec « El Kun » Agüero (libre cet été) ». Il est aussi question du succès de l'Atletico.

#PortadaSPORT ?



✨ ¡CON HONOR!



?￰゚ヤᄡ El Barça ya negocia con el Kun Agüero https://t.co/3vszHCXZrA — Diario SPORT (@sport) March 10, 2021

L'Esportiu : « Tout sauf le but »

Pour le plus catalan des quotidiens, le FC Barcelone a été « totalement supérieur » au PSG. Auteur d'une grande partie, il n'a manqué que les buts. « Messi a marqué un grand but de l'extérieur de la surface mais Navas lui a fait barrage sur un penalty avant la mi-temps alors que le score aurait pu être de 1-2 ». Il est aussi question du futur organigramme de Joan Laporta avec l'arrivée possible de Jordi Cruyff au poste de directeur sportif.

AS : « La fierté ne suffit pas »

S'il a vu un Barça « très supérieur » au PSG, le quotidien madrilène fait un constat cruelle sur l'élimination des Blaugranas, photo de Messi consolé par son ami Angel Di Maria. Keylor Navas est salué comme Kylian Mbappé (« le Français continue de marquer »). Il est aussi question de la victoire de l'Atletico « plus leader » de Liga après son succès contre Bilbao ainsi que de l'avenir de Raphaël Varane, sur le départ cet été. « Alba, Pau Torres et Koundé, possibles remplaçants ».

? Con orgullo no basta

? Nuestra portada de hoy, 11 de marzo pic.twitter.com/vqVtiV0keu — Diario AS (@diarioas) March 10, 2021

Marca : « + 6 et +8 »

Ce jeudi matin, le quotidien madrilène fait ses gros titres sur le succès de l'Atletico Madrid face à Bilbao (2-1) en Liga. Succès qui permet de creuser l'écart sur le Barça (2e à six points) et le Real (3e à huit points). Il est aussi brièvement question de l'échec de Messi et des Blaugranas en huitième de la Ligue des Champions : « Keylor arrête Barcelone ». Il y a aussi un reportage du Asensio (Real Madrid) à un carrefour de sa carrière.