FC Barcelone, Real Madrid – Mercato : une destination se précise pour Aubameyang

A un an du terme de son contrat, Pierre-Emerick Aubameyang (30 ans) n’a toujours pas prolongé à Arsenal, qui commence à se faire à l’idée de le transférer dès l’été 2020. L’attaquant gabonais est notamment dans le viseur des deux grands d’Espagne, le FC Barcelone et le Real Madrid, le club de ses rêves.

Mais c’est Chelsea qui selon « The Telegraph » tiendrait la corde. « ESPN » confirme aussi cette tendance, et ce même si au poste d’avant-centre, les Blues viennent tout juste de lever l’option d’une année supplémentaire dans le contrat d’Olivier Giroud.

#Chelsea want #Aubamayeng as alternative to Werner.

– ESPN pic.twitter.com/NuMlkB4Gq2

— Football Transfers (@Transferzone10) April 24, 2020