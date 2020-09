FC Barcelone, Real Madrid : Messi célébré, Bartomeu désavoué, le Real se prépare à Mbappé

SPORT : « Branché et éternel »

Ce vendredi, Sport rend hommage à Lionel Messi et à ses 20 ans au club. Une Une « positive » qui contraste avec la crise actuelle impliquant Josep Maria Bartomeu et la motion de censure dont il fait l'objet et Quique Setien qui se retourne contre le Barça suite à son licenciement.

Mundo Deportivo : « 20 687 »

Le nombre de signataires à la motion de censure contre Bartomeu fait les gros titres de MD qui parle un peu de Mercato avec la piste de l'international US Sergino Dest (Ajax Amsterdam) en cas de départ de Semedo. Un choix poussé par le nouveau coach Ronald Koeman.

La Cantera pour financer Mbappé au Real ?

AS : « L'incendie continue »

Le quotidien madrilène fait ses gros titres sur la crise au FC Barcelone. Pêle-mêle : Josep Maria Bartomeu, Setien ... et Luis Suarez actuellement en Italie pour passer ses examens linguistiques. Il s'agit de la dernière étape de l'Uruguayen pour rejoindre la Juventus de Turin : faire sauter son statut d'extracommunautaire.

Du côté du Real, on prépare déjà le terrain pour Kylian Mbappé (PSG) en 2021 : « Valdebebas est la tirelire pour Mbappé. La cantera a déjà rapporté 95 M€ cet été ».

Marca : « Nouveaux défis »

Une spéciale Real Madrid pour le quotidien qui a fait un shooting photo avec tous les capitaines et vice-capitaines de la Maison blanche, tous sports confondus.