FC Barcelone, Real Madrid : Messi & Co ont envoyé un message, l’affaire Benzema rebondit !

AS : « Ne lui donne pas le ballon, il joue contre nous »

AS revient sur la polémique née entre Karim Benzema et Vinicius Junior lors du match entre le Borussia Moenchengladbach et le Real Madrid mardi en Ligue des champions (2-2). Le quotidien madrilène explique que l’entourage de l’attaquant français nie en bloc. Celui du Brésilien est « surpris. »

MARCA : « Vini désespère Benzema »

Le ton est exactement le même chez Marca, qui revient en long en large et en travers sur l’affaire Benzema quand Opta en remet une couche en expliquant que Benzema n’a pas échangé une passe avec Vinicius lors des 25 minutes qu’ils ont partagées ensemble en seconde période en Allemagne...

SPORT : « Impérial »

SPORT est sous le charme de la prestation du FC Barcelone hier à Turin face à une Juventus privée de Cristiano Ronaldo et qui a vu trois buts d’Alvaro Morata refusés pour hors-jeu (2-0). Il faut dire que le succès blaugrana est historique : jamais le club catalan ne s’était imposé dans le Piémont.

MUNDO DEPORTIVO : « Gros coup à Turin »

Mundo Deportivo se pourlèche aussi les babines devant la prestation du FC Barcelone et revient sur la belle prestation de Pedri en rappelant que Frenkie De Jong a fini la rencontre en défense centrale après la blessure d’Araujo. Un petit encart est consacré à la défaite du Stade Rennais à Séville (0-1).