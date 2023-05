FC Barcelone, Real Madrid : Messi fait des cachotteries au Barça, bataille monumentale à Madrid

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

MARCA : « Un monstre vient me voir » Marca met en garde le Real Madrid avec l’arrivée d’Erling Haaland en demi-finale aller de Ligue des champions (21h). « Un monstre vient me voir », résume le quotidien madrilène en mettant en avant le bilan statistique exceptionnel du Norvégien à Manchester City cette saison. AS : « Un magicien et une machine » Le duel entre Vinicius et Haaland bat son plein aussi du côté d’As, qui confirme l’intention de Pierre-Emerick Aubameyang de revenir au Barça. Deco devrait jouer un rôle déterminant dans l’opération cet été.

Presse catalane

SPORT : « Duel total »

Le double sacre de Messi est mis en lumière. Selon le journaliste Marçal Llorente, la star argentine du PSG aurait caché au FC Barcelone qu’il aurait déjà décidé de signer à Al Hilal et n’aurait pas voulu que la rumeur voit le jour hier. Trop tard ?

MUNDO DEPORTIVO : « Le meilleur »

Mundo Deportivo revient sur les deux récompenses glanées par Lionel Messi aux trophées Laureus hier soir (meilleur sportif et meilleure équipe de l’année) et annonce une « bataille monumentale » entre le Real Madrid et Manchester City sous le prisme du duel Vinicius Junior-Haaland.

Pour résumer Voici venue l’heure de la revue de presse espagnole en date du mardi 9 mai 2023. Au menu du jour : la demi-finale aller de Ligue des champions entre le Real Madrid et Manchester City et l’avenir de Lionel Messi (PSG, 35 ans).

