FC Barcelone, Real Madrid : Messi veut plus, Odegaard positif au Covid-19

AS : « Suarez, fumée rouge et blanche »



Le quotidien madrilène fait sa Une sur le départ à venir de Luis Suarez à l’Atlético Madrid, où Diego Simeone a tout fait pour le faire venir. On apprend par ailleurs que l’attaquant uruguayen va signer pour deux saisons et que le club de la capitale ne paiera pas d’indemnité de transfert mais seulement des bonus. Au Real Madrid, Martin Odegaard a été testé positif au Covid-19.

MARCA : Luis Suarez à l’Atlético Madrid, c’est fait »

Luis Suarez occupe également la couverture de Marca, qui précise qu’Alvaro Morata quitte les Colchoneros pour s’engager en prêt à la Juventus Turin. On apprend aussi que Josep Maria Bartomeu a tout fait pour freiner le départ du Pistolero à Madrid...

MUNDO DEPORTIVO : « Dest, très proche »

Mundo Deportivo se délecte de l’arrivée annoncée de Sergiño Dest au FC Barcelone en provenance de l’Ajax Amsterdam. À 19 ans, le latéral américain se serait mis d’accord avec le club catalan, lui aussi proche de verser 20 millions d’euros + 5 de bonus à son homologue amstellodamois. Le transfert de Nelson Semedo à Wolverhampton devrait permettre d’absorber ce transfert financièrement.

SPORT : « Messi veut plus »

Cette saison, Lionel Messi pourrait battre quatre records dans les rangs du FC Barcelone. SPORT s’est penché sur le sujet. « La Pulga » vise ainsi celui du plus grand nombre de matches (731 contre 767 pour Xavi), le plus grand nombre de saisons (16 contre 17 pour Xavi et Carles Rexach), le plus grand nombre de buts (634 contre 643 pour Pelé) et enfin le plus grand nombre de titres dans le même club (34 contre 36 pour Ryan Giggs à MU).