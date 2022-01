FC Barcelone, Real Madrid : Morata très chaud pour le Barça, le Real temporise avec Vinicius ... à cause de Mbappé

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

AS : « Le défi de Djokovic »

Si AS fait ses gros titres sur la polémique autour de Novak Djokovic à l'Open d'Australie, il est aussi un peu question du Real Madrid et du FC Barcelone en Une. Chez les Merengue, l'attitude de Ceballos, qui a refusé de serrer la main à Carlo Ancelotti, au moment de sa sortie en Coupe du Roi (85e) fait polémique. Il est aussi question de la rumeur Alvaro Morata (Juventus) loin d'être enterré au Barça puisque Xavi aurait parlé avec le joueur mardi pour lui signifier son intérêt.

? ¡Buenas noches!



?￯ᄌマ Esta es la #PortadAS del 7 de enero



? El desafío de Djokovic pic.twitter.com/rPp0Gbfqxf — Diario AS (@diarioas) January 6, 2022

Marca : « Pacte avec Vinicius »

D'après Marca, le Real Madrid et les agents de Vinicius Jr seraient tombés d'accord en décembre pour ne pas discuter du nouveau contrat galactique du Brésilien avant le mois de juin. Le club merengue « gagnerait du temps » pour se concentrer sur le recrutement de Kylian Mbappé et aborder celui d'Erling Haaland. Du côté du Barça, on serait prêt à durcir le ton avec Ousmane Dembélé, qui refuse toujours de prolonger.Enfin, il est aussi question de la manita de l'Atlético Madrid en Coupe du Roi et de la blessure d'Antoine Griezmann.

Mundo Deportivo : « Dans les limbes »

Comme AS, « MD fait ses gros titres sur le cas de Djokovic en Australie. Ce qui n'empêche pas le quotidien catalan de parler un peu du FC Barcelone. Le média assure que le Barça est proche de se séparer de Philippe Coutinho, « à un pas d'Aston Villa », et donne des nouvelles du défenseur Ronald Araujo, qui devra être opéré aujourd'hui pour accélérer son retour, et de Frenkie De Jong, qui souffre d'une élongation et est déjà incertain pour la Super Coupe face au Real Madrid en milieu de semaine prochaine...

Sport : « Xavi insiste pour Morata »

Pour Sport, il n'est pratiquement question que du Mercato du FC Barcelone en Une. Si les KO d'Araujo et De Jong ont droit à un appel de Une, c'est bien le dossier Morata (Juve), que Xavi veut à tout prix en janvier, qui passionne. L'attaquant espagnol forcerait sa sortie d'Italie. Cela parle aussi des départs de Philippe Coutinho (Aston Villa), de Sergino Dest (que Chelsea veut) et d'Ousmane Dembélé (pour qui le Bayern est bien rentré dans la danse).

#PortadaSPORT ?￯ᄌマ



? Xavi insiste en Morata



❌ Araujo y Frenkie, KOhttps://t.co/ApRVja5WGa — Diario SPORT (@sport) January 6, 2022