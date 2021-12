FC Barcelone, Real Madrid, PSG - Mercato : Dembélé sanctionné, Depay bazardé, Mbappé libéré ?

Zapping But! Football Club Mercato Expres

AS : « Libre »

As a réservé sa dernière Une de l’année à... Kylian Mbappé ! Qui d’autre que l’attaquant du PSG pouvait être mis en avant par le quotidien madrilène ? Ce dernier rappelle que l’intéressé sera libre dès demain de discuter de son avenir avec le club qu’il souhaite. Le Real Madrid devrait néanmoins rester sage...

SPORT : « Option Morata, Dembélé presque dehors »

Sport confirme que l’option Alvaro Morata est bel et bien réelle au FC Barcelone, avec qui l’attaquant espagnol a déjà un accord pour une arrivée au mercato hivernal. Par ailleurs, le club catalan considère la bataille perdue pour Ousmane Démbélé, que Xavi pourrait ne plus faire jouer lors des six derniers mois de son contrat en guise de sanction !

MUNDO DEPORTIVO : « Alexia, personnage de l’année 2021 »

Mundo Deportivo fait la part belle à Alexia Putellas, qui restera comme le personnage de cette année 2021 après son Ballon d’Or remporté il y a un mois avec le FC Barcelone. Chez les hommes, Jota Jordi affirme que Memphis Depay pourrait être inclus dans l’opération Morata avec la Juventus Turin. « Cela ne suffira pas », précise le Corriere dello Sport dans son édition du jour.

MARCA : « La leçon qu’on a apprise en 2021 »

Marca donne la parole à la gymnaste américaine Simone Biles pour clore cette année 2021 faste dans le domaine du sport, avec notamment les Jeux Olympiques de Tokyo. Le quotidien madrilène précise que Morata est une demande personnelle de Xavi à Joan Laporta au FC Barcelone.

Último día de 2021. Lo que dejamos atrás y lo que viene, hoy en las portadas de los periódicos deportivos españoles.

¡Que tengáis un feliz 2022! pic.twitter.com/Zas6nhmjI8 — Paco López (@PacoLopezpress) December 31, 2021