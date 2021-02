FC Barcelone Real Madrid, RC Lens : Messi harcelé à Paris, Varane vers le PSG ?

Zapping But! Football Club Coupe de France : le tirage au sort des 32èmes de finale

MARCA : « Feuilleton Varane »



Marca assure que Raphaël Varane pourrait bien quitter le Real Madrid au mercato. L’intéressé fait traîner sa prolongation, ce qui serait un signe qu’il vise un départ cet été. C’est ce que suspectent les dirigeants merengue. Le champion du monde pourrait être transféré au PSG ou à Manchester United contre 50 millions d’euros. Le RC Lens, où il a été formé, pourrait s'en frotter les mains.

AS : « La Liga est en vie »



AS se focalise sur le seul terrain sportif et revient sur le nul de l’Atlético Madrid hier contre le Celta Vugo malgré un doublé de Luis Suarez (2-2). Avec ce point, les Colchoneros n’ont pu creuser l’écart sur leurs deux premiers poursuivants en Liga, le FC Barcelone et le Real Madrid.

SPORT : « Harcèlement total »

SPORT s’émeut de la Une de France Football où Lionel Messi porte le maillot du PSG. Le journal catalan parle de « harcèlement total » et de « provocation à Paris » à une semaine du 8e de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le FC Barcelone.

MUNDO DEPORTIVO : « Infaillible De Jong »

Si Mundo Deportivo préfère laisser la vedette à Frenkie De Jong en couverture de son édition du jour, le cas Messi contrarie également nos confrères. « Regardez le harcèlement de Messi depuis Paris, souffle le quotidien espagnol. France Football lui fait porter le maillot du PSG et Verratti le réclame... » La guerre semble déclarée.