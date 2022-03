FC Barcelone, Real Madrid, Stade Rennais - Mercato : coup de froid généralisé sur le dossier Endrick

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Cité parmi les cibles du FC Barcelone, du Real Madrid, du PSG et même du Stade Rennais (où Bruno Genesio a démenti publiquement être sur les rangs), Endrick (15 ans) pourrait bien continuer avec Palmeiras au delà de cet été.

En effet, alors qu'il signera en juillet, pour ses 16 ans, son premier contrat professionnel avec son club formateur, Endrick ne devrait pas bouger et le dossier ne pas démarrer dans la foulée selon Marca. Palmeiras réclamant 45 M€ pour laisser filer Endrick à ses 18 ans, peu de clubs souhaitent payer à l'été 2022 pour s'assurer de la venue du joyau.

Priorité du père du joueur, le Real Madrid entend concentrer ses investissements sur Kylian Mbappé et Erling Haaland, bouclant les horizons d'Endrick pour plusieurs saisons. Du côté du FC Barcelone et du PSG, où on a invité le joueur durant sa tournée européenne, on n'a pas prévu de sortir autant d'argent aussi tôt pour un joueur qui n'est encore qu'un simple potentiel... Surtout qu'Endrick est une piste de Leonardo à Paris et que le directeur sportif brésilien est lui-même sur la sellette. Enfin, Chelsea - qui était aussi intéressé - a également été contraint de geler cette piste du fait de ses soucis actuels.

Alexandre Corboz

Rédacteur