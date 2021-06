FC Barcelone, Real Madrid : une arrivée et un coup de balai au Barça, Madrid a entendu le PSG pour Mbappé

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

SPORT : « Depay oui, Wijnaldum non »

Sport fait le point sur le Mercato du FC Barcelone annonçant la signature imminente de Memphis Depay (ex-OL), « officiel dans les prochaines heures », et l'échec du dossier menant au milieu de terrain Georginio Wijnaldum (ex-Liverpool) victime d'une « super offre économique » du PSG. Le média catalan publie également une interview de Jordi Cruyff de retour au Barça « pour aider et collaborer » à l'administration Laporta. Enfin, il est aussi question de l'équipe d'Espagne et du cas de Sergio Busquets, touché par le Covid.

#PortadaSPORT 🗞️



🔥 Depay SÍ, Wijnaldum NO



🚨 Escribe Jordi Cruyff en exclusiva https://t.co/VVbropa2ax — Diario SPORT (@sport) June 6, 2021

Mundo Deportivo : « Sorties et ventes »

Une Mercato du côté du Barça avec les projets de vente de Joan Laporta. « Avec trois signatures réalisées, le Barça démarre cette semaine avec la volonté d'alléger l'effectif et de revoir les salaires. Sergi Roberto, Umtiti, Lenglet et Junior Firpo ont un pied dehors et, pour Jordi Alba, on renégociera son contrat ». Le FC Barcelone est également rentré en contact avec Naples pour Fabian Ruiz. Le cas Busquet fait aussi parler mais pour cause de Covid...

? Estas son las portadas deportivas de hoyhttps://t.co/qdTVmuP1o3 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) June 7, 2021

AS : « Alarme Covid »

Sergio Busquets, positif au Covid, met la Roja en branle-bas de combat à une semaine de l'Euro. L'ensemble de l'effectif de Luis Enrique placé sous vigilance, les U21 disputeront le dernier match amical face à la Lituanie. « Mbappé ne se touche pas », titre également le média pro-Real par rapport aux déclarations de Nasser Al-Khelaïfi.

Marca : « Cela ne démarre pas bien »

Comme son rival de Madrid, Marca fait ses gros titres sur l'équipe d'Espagne qui s'inquiète après que Sergio Busquets se soit déclaré positif au Covid-19. Le média revient sur le départ et la mise en quarantaine du milieu du Barça et le fait que la Roja soit cas contact et donc à l'isolement. Il est aussi question de la déclaration du boss du PSG sur l'avenir de Kylian Mbappé …