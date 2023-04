FC Barcelone - Real Madrid : Vinicius a reçu des chants honteux et se fait recadrer !

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

8. C’est la note de Vinicius Junior ce matin dans L’Équipe, lui qui a porté le Real Madrid en demi-finale de la Coupe du Roi en compagnie de son acolyte Karim Benzema. Auteurs de quatre buts à eux deux (dont 3 pour le Nueve), les deux Merengue ont marché sur le FC Barcelone, hier, au Camp Nou (4-0).

L’attitude provocatrice du crack brésilien n’est toutefois pas passée inaperçue, surtout auprès de son chien de garde Ronald Araujo. « J’essaie toujours de respecter tous les adversaires, mais aujourd’hui je me suis un peu énervé quand j’ai vu Vinicius parler autant aux tribunes et à ses coéquipiers. S’il se consacre uniquement au football, il sera un meilleur joueur. Je le répète, je me suis un peu énervé, mais bon, c’est le football », a pesté le Blaugrana en zone mixte.

Auparavant, une frange du public catalan s'était illustrée mais pas de la bonne manière avec des chats honteux à l’endroit de Vinicius : « Meurs, meurs », a-t-on ainsi pu engendre en tendant l’oreille en bas des travées du Camp Nou, selon des images captées par El Chiringuito. Voilà un dossier sordide qui ne devrait pas en rester là en Espagne.