FC Barcelone, Real Madrid : Xavi déjà au bord du KO, Benzema dans de sales draps ?

AS : « Au bord du KO »

Au lendemain de son nul décroché contre le Benfica Lisbonne au Camp Nou (0-0), le FC Barcelone de Xavi est au « bord du KO » selon As. Le quotidien madrilène rappelle que le Barça doit faire un résultat le 8 décembre prochain à Munich face à l’ogre Bayern s’il veut atteindre les 8es de finale. Pas une mince affaire même si le géant bavarois est déjà qualifié.

MARCA : « Avec les cinq sens »

Marca encourage le Real Madrid et l’Atlético Madrid à s’imposer ce soir respectivement à Tiraspol et face à l’AC Milan pour valider leur billet pour la suite de la C1. Un mois après la fin du procès de l’affaire de la sextape impliquant cinq prévenus dont Karim Benzema, L’Équipe rappelle par ailleurs que les juges vont rendre leur délibéré ce matin vers 9h30.

MUNDO DEPORTIVO : « Avec tout à Munich »

Mundo Deportivo donne toute sa force au FC Barcelone avant son périlleux voyage à Munich le 8 décembre prochain. Le journal catalan pointe le manque d’adresse de l’équipe de Xavi hier mais observe son intensité et son équilibre retrouvés.

SPORT : « Un miracle à toucher à Munich »

Sport utilise le mot « miracle » pour évoquer la possible qualification du Barça en 8es de finale de la Ligue des champions. « Avoir la possession du ballon ne veut pas dire bien jouer, observe José Luis Sanchez. Le FC Barcelone n’a rien dominé dans les deux surfaces. » « Il faut exiger plus des joueurs du Barça, ce qu’ils ont montré n’est pas à la hauteur de l’institution », a conclu Edu Aguirre.