FC Barcelone - Real Madrid : Xavi et Ancelotti parlent Mercato et se lâchent après le Clasico

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Au terme d’un Clasico d’une étonnante intensité au vu de la précocité de la saison, c’est Raphinha qui a donné la victoire au FC Barcelone contre le Real Madrid cette nuit à Las Vegas (1-0, 26e). En face, le Real Madrid n’a pourtant pas fait pâle figure même si les Merengue n’ont cadré aucune frappe dans cette rencontre !

« Nous avons manqué de qualité en attaque. Benzema sera de retour pour le prochain match, a d’abord rassuré Carlo Ancelotti sur ce point. Personne, aujourd’hui, ne peut le remplacer. C’est le meilleur joueur du monde, il nous manque quand il n’est pas là. Cela dit, nous avons bien défendu et avions plus de contrôle en seconde période. » Le coach du Real Madrid a eu une petite phrase au sujet du mercato : « Vous devriez demander à Ceballos et Asensio s'il vaut mieux qu'ils partent, et au club si une prolongation leur sera proposée. »

De son côté, Xavi était satisfait : « Au Barça, il n'y a pas de matches amicaux. Nous voulons toujours gagner et plus contre le Real Madrid, a-t-il analysé devant les médias. Nous sommes venus ici pour gagner et nous l'avons fait. Nous avons souffert vers la fin du match mais je suis toujours satisfait du match. La première mi-temps a été excellente, la seconde mi-temps a été compliquée, mais en général c'était très bien. Le Mercato ? Nous essaierons de renforcer toutes les positions. » Aux dernières nouvelles, Jules Koundé se rapproche du FC Barcelone, où Xavi aimerait l’intégrer le plus vite possible.