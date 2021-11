FC Barcelone, Real Madrid : Xavi hausse déjà le ton, Dembélé a failli partir, couac avec Benzema

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

SPORT : « Mister Xavi »

Selon Sport, Xavi est déjà monté au créneau en raison des résultats au FC Barcelone et notamment de la remontada subie ce week-end à Vigo (3-3). « Vous êtes capables de faire beaucoup mieux. En gagnant 3-0 à la mi-temps, vous ne pouvez jamais vous laisser égaliser. Cela n'est pas possible », aurait-il expliqué lors de sa première causerie.

MUNDO DEPORTIVO : « Xavi commande déjà »

Dès son arrivée au FC Barcelone, Xavi a imposé 12 commandements dans le vestiaire. Entre autres, il ne tolèrera plus les téléphones portables au centre d’entraînement, dans le vestiaire et dans le bus ; il ne veut plus de sports à risque pour ses joueurs ; il exige de se dire bonjour ; exit les réseaux sociaux autour des matches et il impose aussi des déjeuners communs obligatoires pour tous... Ça promet !

AS : « En sélection, il y a un ADN de Madrid »

Pichichi espagnol, Raul de Tomas estime que la Roja est pourvue d’un ADN estampillée Real Madrid, son ancien club où il aimerait d’ailleurs bien revenir. On apprend par ailleurs que le FC Barcelone a tenté de transférer Ousmane Dembélé à Manchester City cet été au sein d’un échange avec plusieurs joueurs dont Raheem Sterling. Le refus de ce dernier a tout fait capoter.

MARCA : « Le match contre la Grèce sera une bataille importante »

Dani Carvajal, latéral droit du Real Madrid, a lancé le match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 entre l’Espagne et la Grèce. Marca s’attarde aussi sur le vas Karim Benzema, touché la semaine dernière avec le Real Madrid et absent de l'entraînement d’hier chez les Bleus. Reste à savoir s'il sera apte pour samedi contre le Kazakhstan.