FC Barcelone, Real Madrid : Xavi ridiculisé après Francfort, le Ballon d’Or promis à Benzema ?

SPORT : « Nul en or »

Sport revient en longueur sur le nul ramené par le FC Barcelone de Francfort hier soir en quarts de finale aller de la Ligue Europa (1-1). Xavi a mis cela sur le dos de la pelouse ! Questionné six fois en conférence de presse, il a évoqué à six reprises ce sujet ! « La pelouse n’était pas bonne pour nous, a-t-il déploré. Le ballon ne circulait pas bien. Le jeu était ralenti. Nous étions donc plus lourds que d’habitude mais nous sommes satisfaits du résultat. »

MUNDO DEPORTIVO : « Réaction à temps »

Mundo Deportivo serre les dents après la performance poussive du Barça en Allemagne, où les hommes de Xavi ont souffert devant le muscle et la vivacité des joueurs de l’Eintracht. Pour ses dires, le coach blaugrana s’est fait allumer. « Prendre la pelouse comme excuse ? Il faut avoir un peu d’orgueil, a allumé Edu Aguirre hier soir sur le plateau de l’émission El Chiringuito. Tout cela est un peu ridicule et cela fait bien rire les Madridistes à l’heure actuelle. »

AS : « En mode Ballon d’Or »

As estime que le prochain Ballon d’Or devrait être attribué à Karim Benzema pour l’ensemble de son œuvre. Son deuxième hat-trick consécutif en Ligue des champions mercredi à Chelsea (3-1) en fait aujourd’hui le favori naturel, Kylian Mbappé étant déjà éliminé et Robert Lewandowski ayant déçu au Bayern Munich contre Villarreal (0-1).

MARCA : « La formule d’un Real 10 »

Marca vante également les mérites de Benzema au Real Madrid et estime que la formule parfaite fait les beaux jours de Carlo Ancelotti cette saison : un buteur en pleine forme et un gardien en pleine confiance. Thibaut Courtois, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a en effet réussi 17 clean-sheets dans les rangs merengue...

Pour résumer Voici la revue de presse espagnole en date du vendredi 8 avril 2022. Au menu : le nul poussif du FC Barcelone à Francfort en quarts de finale aller de la Ligue Europa (1-1) et le prochain Ballon d’Or promis à Karim Benzema.

