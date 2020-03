FC Barcelone – Real Sociedad (1-0) : un plan anti Messi a fonctionné !

true

Le FC Barcelone a repris sa marche en avant. Battu par le Real Madrid dimanche dernier (0-2), le Barça s’est relancé au Camp Nou. Samedi, le club catalan a toutefois dû s’en remettre à la VAR pour l’emporter face à la Real Sociedad, et à un penalty de Lionel Messi (81e). Les Barcelonais s’étaient auparavant montrés dangereux, sans parvenir à trouver la faille. Il faudra cependant montrer autre chose pour séduire à nouveau le Camp Nou et battre Naples dans dix jours, en huitièmes de finale retour de C1. Pour Messi, ce but a l’avantage de le conforter au rang de meilleur buteur de Liga (19 buts).

Messi déconcerté sur coup-franc

En revanche, un plan contre lui avait été travaillé en amont pour l’empêcher de trouver la faille sur coup-franc. Il s’agit d’une défense étagée, et d’un mur composé de trois joueurs devant un libéro et une ligne de quatre, puis deux joueurs à hauteur du gardien pour défendre la ligne de but. La stratégie a déconcerté l’attaquant argentin au moment de s’élancer. « Nous devons tout étudier et nous savons de quoi Messi est capable. C’est quelque chose que nous avons répété pendant la semaine et heureusement, cela a bien fonctionné pour nous », a déclaré le coach basque Imanol Alguacil. Son idée pourrait en inspirer d’autres à l’avenir.