FC Barcelone : Xavi a 3 défis, 5 espoirs et un renfort surprise avant le Real Madrid

Zapping But! Football Club Trophée UNFP : les joueurs du mois

SPORT : « Triple défi en Supercoupe »

Pour ce choc entre le FC Barcelone et le Real Madrid, Sport lance trois défis à Xavi : rafler un premier titre sur le banc blaugrana, rompre la mauvaise série en cours face aux Merengue et enfin vaincre l’équipe de Carlo Ancelotti pour lancer un nouvel élan au Barça.

MUNDO DEPORTIVO : « Dans l’air »

Xavi a plusieurs espoirs dans son effectif avant mercredi. Alors que Pedri et Ferran Torres ont été testés positifs au Covid-19, un dernier test PCR pourrait leur permettre de s’envoler en Arabie Saoudite. Ansu Fati pourrait faire son retour à cette occasion tandis que la présence du « renfort surprise Abde » serait elle aussi en bonne voie.

AS : « Deux mondes »

As oppose Vinicius Junior à Ousmane Dembélé pour lancer le choc entre le Real Madrid et le FC Barcelone de mercredi. Les deux équipes doivent s’envolent aujourd’hui pour l’Arabie Saoudite. Le quotidien madrilène précise que Xavi est aussi optimiste pour Frenkie De Jong et Ronald Araujo.

MARCA : « Séville devient fort »

En Liga, la victoire du Séville FC devant Getafe sur un but génial de Rafa Mir (1-0) permet aux Andalous de revenir à cinq petits points du Real Madrid au classement avec un match en moins ! Marco Asensio est annoncé titulaire mercredi contre le Barça dans les rangs merengue.